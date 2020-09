Au Burkina Faso, plus d’un demi-million d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë

C’est la toute première fois que le pays atteint un tel niveau.

Une enquête menée en juillet et août 2020 par l'ONG Davycas, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Unicef dans des communes du Burkina Faso regroupant une forte concentration de déplacés montre une aggravation de la situation nutritionnelle des enfants.

Des enfants au seuil de la mort

L'enquête de l'ONG Davycas, qui intervient dans le domaine de la prévention et du contrôle des maladies en Afrique de l’Ouest, montre que plus de 500 000 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë globale dans le pays. Il s’agit principalement d’enfants de familles déplacées. Plus de 150 000 d'entre eux présentent une forme sévère de malnutrition, selon l’Unicef très active au Burkina Faso, où l'on compte plus d'un million de déplacés internes. La pandémie de coronavirus a aggravé les problèmes, les familles ne pouvant plus subvenir aux besoins premiers de leurs enfants.

Les enfants paient le plus lourd tribut d’une triple crise : sécuritaire, sanitaire et alimentaireJames Mugaju, Représentant adjoint de l'Unicef au Burkina Faso

Un seuil alarmant dans la région du Sahel

C’est la région du Sahel et celle du Centre-Nord qui sont les plus impactées par la malnutrition. L’enquête révèle que le nombre d’enfants de moins de cinq ans qui souffrent de malnutrition aiguë globale dépasse le seuil alarmant de 15% fixé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

A Gorom-Gorom, presque deux enfants sur dix sont malnutris, ce qui les expose à des infections et à des maladies. L'Unicef et ses partenaires multiplient les actions sur le terrain pour dépister et traiter les enfants. Plus de 52 600 cartons d’aliments thérapeutiques (soit 737 tonnes) ont été délivrés dans les centres sanitaires et plus de 50 000 enfants malnutris ont été traités depuis janvier 2020.

Mais le déplacement incessant des populations complique la tâche pour assurer la continuité des services de nutrition.