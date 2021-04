Tourisme : la Sierra Leone à la reconquête des voyageurs

La Sierra Leone est un petit paradis oublié. Avec ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines, c'est l'une des plus belles côtes d'Afrique de l'Ouest. La carte postale est désertée par les touristes depuis 30 ans. Ils sont seulement une poignée à en profiter, presque surpris. "Il y a très peu de plages comme celles-ci dans le monde, nous avons beaucoup voyagé, et nous adorons cet endroit", témoigne une touriste.



Plus aucun problème de sécurité

Depuis 1991, les vacances en Sierra Leone ont pourtant disparu des catalogues de voyages. Cette année-là, le pays a basculé dans une guerre civile qui a tout balayé pendant dix ans. Il ne reste que quelques ruines de ces anciens complexes hôteliers d'avant-guerre. À la fin des années 80, la Sierra Leone était une destination haut-de-gamme, où près de 100 000 touristes français fortunés séjournaient chaque année, en profitant de paysages de rêve. Le pays n'a depuis jamais pu retrouver l'image d'une destination paisible, alors qu'il n'existe plus aucun problème de sécurité aujourd'hui.