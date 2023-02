À M’bour, il a désormais son champ, et bientôt son élevage. L’ancien footballeur sénégalais Ferdinand Coly est désormais agriculteur. Pour Brut, il montre sa nouvelle vie.

Il a fait partie de la première équipe sénégalaise à être qualifiée en Coupe du Monde, en 2002. Aujourd’hui, Ferdinand Coly est bien loin des terrains de football : “Je suis ici dans mon champ, un endroit où je me retrouve en paix, avec beaucoup de tranquillité”, explique-t-il. À M’bour, au Sénégal, il s’occupe de ses cultures où il fait pousser des mangues et des agrumes. Il construit même un enclos pour faire de l’élevage de volailles et de cochons. Pour lui, cela vient surtout d’une passion pour l’agriculture. “C’est une découverte pour moi, ici, parce que j’avais peut-être la fibre agricole, mais c’est avant tout la passion, le fait d’aimer être dans ce milieu-là, qui vous fait faire tous ces sacrifices”, pense-t-il.

“J’ai quitté les terrains de foot pour être dans les terrains agricoles”

“Ici, il faut donner physiquement, il faut se donner dans tous les sens du terme. Et puis la récompense, c’est ce que vous faites, vous le voyez. C’est la patience. C’est une leçon de vie”, ajoute-il. Il ne voit alors pas tant de différences entre ses deux activités de footballeur et d’agriculteur. “Je pense que l’agriculture ça nous amène à beaucoup plus d’humilité, parce que des fois on dépend des éléments. Il faut faire avec la nature. Si vous restez à l’ombre du manguier à dormir, il n'y a rien. Moi, j’aime bien le concret, c’est ma philosophie. Bon, on fait avec les éléments, on s’adapte au milieu.”

“J’avais besoin de prendre du recul. Puis cet environnement me correspond très bien, parce que j’ai quitté les terrains de foot pour être dans les terrains agricoles. Donc ça, c’est une bonne transition, c'est une passion avant tout sans aucune prétention. Mais c’est surtout un besoin d’équilibre de paix et de tranquillité”, explique Ferdinand Coly.