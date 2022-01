Transports : le premier TER du Sénégal a été lancé à Dakar

Au cœur de Dakar (Sénégal), une gare a été entièrement rénovée. Bâtie par les colons français en 1885, elle est aujourd'hui le point de départ du nouveau TER. Le train, accessible aux voyageurs depuis quelques jours, attire déjà beaucoup de curieux. "Nous sommes contents d'avoir ce bijou. C'est une merveille", confie un père de famille. Le projet est mené tambour battant depuis 2016. Il pourra transporter près de 115 000 voyageurs quotidiens. "On le voyait dans les autres pays. Maintenant c'est ici au Sénégal, et on est très fiers. Ça fait partie du développement", confie un employé.

Lutter contre les embouteillages

Le TER vise également à lutter contre les embouteillages, qui saturent quotidiennement la capitale. Il faut une trentaine de minute pour parcourir la ligne, moyennant un peu plus de deux euros. Près de 950 personnes ont été recrutées pour faire fonctionner le TER. Parmi elle, Fatou Samb, l'une des premières conductrices de trains du Sénégal. 20% des conducteurs sont en effet des femmes. "Ma fierté, je ne peux pas [la] mesurer. Je déborde de joie à chaque fois que je prends le train le matin", confie-t-elle. Le train laisse toutefois un gout amer à certains. Ibrahima Sidibe a été exproprié en 2017 afin d'implanter le site de maintenance, et n'a reçu que 40 euros de dédommagement. Près de 2 000 personnes ont lancé un recours.