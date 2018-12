Solidarité : générosité sans frontières

Au sud de Dakar (Sénégal), Pascal et Monique Pineau sont à quelques kilomètres seulement d'une rencontre cruciale. Ils vont pour la première fois voir Oumi, 9 ans, qu'ils parrainent depuis 11 mois. Dans leur main, quelques lettres et quelques photos. Le seul lien qui les unissait jusque-là. "C'est la concrétisation. C'est avoir le temps de partager avec elle, avec sa famille", explique Monique Pineau. Le temps de ce voyage au Sénégal, Marceline Nicolas a laissé derrière elle 18 petits-enfants et arrières-petits-enfants, pour rencontrer Tioro, 8 ans, sa filleule de cœur. "J'ai hâte de la découvrir", confie-t-elle.

Une vingtaine de parrains

En plus d'une filleule, c'est toute une famille que Marceline Nicolas découvre. "Parrainer un enfant, c'est la plus belle chose au monde", ajoute-t-elle. De leurs côtés, Pascal et Monique Pineau ont enfin fait la connaissance d'Oumi. "On espère lui donner les moyens d'une vie future, d'une vie adulte agréable, et qu'elle puisse elle même choisir sa vie d'adulte", explique Monique Pineau. C'est l'association Un enfant par la main qui a permis à une vingtaine de parrains de faire le chemin jusqu'au Sénégal.

