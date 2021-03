Sénégal : quatre manifestants morts alors que les affrontements continuent avec les forces de l’ordre

Le conflit violent entre les manifestants et les forces de l’ordre s’est poursuivi au Sénégal et notamment à Dakar, samedi 6 mars. Le pays réputé un des plus stables d’Afrique s’est embrasé depuis quelques jours. L’arrestation d’Ousmane Sonko, candidat d'opposition à la présidentielle, a mis le feu aux poudres. Quatre manifestants ont été tués et les affrontements n’ont pas cessé. Les manifestants répondent aux tirs de grenades lacrymogènes par des jets de pierres.

La France également dans le collimateur des manifestants



"C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase", explique un manifestant. Des boutiques ont été détruites, comme cette station essence. "Une entreprise sénégalaise pillée par des enfants du Sénégal. Manifester pour un régime oui, mais pas piller des entreprises privées. Quel est l’objectif ?", déplore la gérante. La France, accusée de soutenir le président, est également visée. Des enseignes françaises ont été attaquées. Les autorités ont condamné les violences et promettent des représailles.