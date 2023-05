Sénégal : la nouvelle vie des "repats", ces Français qui reviennent au pays

Au Sénégal, les "repats" sont les Français d’origine sénégalaise qui ont décidé de s’installer dans le pays, pour y créer leur activité. Reportage à Dakar.

Au Sénégal, le terme "repat" désigne de jeunes Français aux origines africaines, qui font le chemin du retour. À Dakar (Sénégal), Coumba Sow est l’une d'eux. Il y a un an cette Française, cadre dans une banque à Paris, a pris le large. Aujourd’hui, elle accompagne les futurs arrivants dans leur projet de déménagement. "Toute ma jeunesse, toute mon enfance, j’ai évolué toujours entre les deux pays. La double nationalité, c’est qu'une richesse aujourd’hui, pour pouvoir s’installer dans le pays d’origine tout en gardant une attache avec la France", explique-t-elle.

De plus en plus de demandes

Ce jour-là, elle fait visiter un appartement à Coumba Gakou, une infirmière française qui s’y installera l’été prochain avec sa famille. Les demandes de nouveaux arrivants se multiplient. Bacary Diedhiou, fondateur d’un restaurant branché, est arrivé il y a quatre ans et ne regrette pas son déménagement. "On a amélioré notre qualité de vie ici, il fait beau toute l’année, on est proche de la mer, les enfants se sont facilement intégrés au pays", dit-il. Dans son établissement, tous les employés sont Sénégalais. Aujourd'hui, ses restaurants emploient plus de 60 personnes. "Que rêver de mieux ? On fait vivre des familles", se réjouit-il, ravi d’apporter sa "pierre à l’édifice".