Sénégal : 11 bébés sont morts dans l'incendie d'une maternité

Un incendie s'est déclaré dans un hôpital au Sénégal. Le feu a pris dans une pièce remplie de nouveau-nés devant être sous couveuse. Aucun d'entre eux n'a survécu. Les couveuses étaient raccordées à des bouteilles d'oxygène, qui ont pris feu, provoquant une explosion vers 21 h. "Je ressens une grande douleur. Ma femme était venue ici pour une césarienne et l'enfant est mort (…) je n'ai même pas pu voir mon fils", explique un homme, dont l'enfant est mort.

D'autres drames dans des hôpitaux sénégalais

D'après les experts, une rallonge électrique défectueuse aurait pris feu dans la salle des couveuses. Une explication insuffisante pour les familles. "Parfois, il y a des manquements qu'on voit dans les hôpitaux du Sénégal", raconte Moustapha Cissé, l'oncle d'une victime. En avril 2021, quatre bébés étaient déjà morts dans un incendie à Lunguère (Sénégal), un an plus tard, une femme et on bébé étaient morts après avoir attendu 30 heures à Louga (Sénégal). Le pays demande des comptes au ministre de la Santé.