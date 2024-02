Reportage "On veut que Macky Sall dégage" : la communauté sénégalaise à Paris est inquiète et en colère après la présidentielle reportée dans le pays

À Château-Rouge, un quartier du nord de Paris, on ne croise personne lundi 5 février pour défendre la décision du président Macky Sall de repousser la date du scrutin présidentielle. "Ce sont des prétextes de reporter l'élection, estime un passant. Mais ce n'est pas ce qu'il veut, il veut rester encore mais on ne sait pas jusqu'à quand." Les députés sénégalais examinent lundi le projet controversé du président Macky Sall qui a causé de nombreux heurts à Dakar, la capitale du pays, notamment à l'extérieur de l'Assemblée nationale.

Pape, 39 ans, travaille dans la restauration à Roissy et a plus que jamais la tête à ce qui se passe à Dakar : "Toute la population sénégalaise est en colère. Il n'y a personne qui est avec lui. On ne veut plus de Macky Sall, c'est un dictateur. On veut qu'il dégage et qu'il laisse notre pays en paix." Ces Sénégalais sont révoltés par la dérive autoritaire que prend depuis des mois le pouvoir : "L'université a été fermée à cause de lui. Ce n'est pas bon", lâche une Sénégalaise installée à Paris. La faculté de Dakar est fermée depuis sept mois. Elle est historiquement un lieu de contestation.

"Macky Sall écoute seulement la France"

Une femme soupire devant son salon de coiffure. "Je me demande pourquoi les présidents africains aiment le pouvoir, estime-t-elle. T'as fini, t'as fait deux mandats… C'est bon, quelqu'un d'autre va venir." Sa collègue se précipite pour raconter à son tour sa colère : "Nous sommes des démocrates au Sénégal ! On sait ce qu'on fait et ce qu'on veut. Ce n'est pas normal ce que fait Macky Sall et tout le monde devrait nous aider comme la France et l'Union africaine." Pour elle, Paris doit être beaucoup plus ferme à l'égard de Dakar : "Macky Sall écoute seulement la France. On sait que la France est avec lui et ça nous fait très mal. Nous sommes très inquiets. C'est la première fois de l'histoire du Sénégal que cela arrive. C'est pour ça qu'on ne laissera pas passer."

Mais les informations parviennent au compte-gouttes. Une chaîne de télévision a vu dimanche son signal coupé. "La Walf TV, c'est la télé du peuple. C'est eux qui informaient les gens et ça ne les arrange pas, c'est pour ça qu'on l'a coupée la Walf TV", poursuit la Franco-sénégalaise. Il reste les réseaux sociaux avec notamment les vidéos postées sur TikTok. Mais depuis quelques heures, très peu de contenus lui parviennent puisque l'internet mobile est également bloqué depuis lundi matin dans la capitale sénégalaise.