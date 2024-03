Reportage Élection présidentielle au Sénégal : entre foule en liesse et spectateurs "rémunérés", immersion dans un meeting du candidat de la majorité Amadou Ba

Après un mois de retard et de nombreux rebondissements, les Sénégalais vont pouvoir élire, dimanche 24 mars, leur cinquième président de l’histoire du pays. Les 17 candidats en lice réalisent leurs ultimes déplacements à travers le pays dans cette campagne censée s'achever vendredi 22 mars à minuit. Dans la banlieue de Dakar, jeudi 21 mars, c'est un rassemblement pour Amadou Ba, l’ancien Premier ministre désigné candidat de la majorité par le président sortant Macky Sall.

Une foule en liesse acclame le candidat de la coalition au pouvoir. Ses sympathisants ont dû attendre minuit avant de le voir monter sur scène. "Je suis là pour accueillir notre candidat Amadou Ba, le meilleur candidat. Il a tout, on le veut", clame Aminata, acheminée ici par bus, comme la majorité des militants, dont l'enthousiasme manque quelque peu de naturel.

Certains assurent avoir été payés

Dans la foule, Awa, une mère de famille, ne connaît même pas le nom de celui qu'elle est venue soutenir. Si elle nie avoir été rémunérée pour ovationner le candidat du pouvoir, d'autres en revanche l'assurent. "On est là juste pour de l'argent, mais on ne va pas voter pour Amadou et Macky Sall, non non", tempère-t-elle, tee-shirt à l'effigie d'Amadou Ba sur le dos. "Ce sont des corrompus", lance-t-elle, assurant qu'elle a reçu 5 000 francs CFA pour être présente.

"On n'est pas avec Amadou Ba, on est avec Ousmane Sonko jusqu'à la mort." Fatou, une mère de famille venue acclamer Amadou Ba à franceinfo

Celui qui a conquis le cœur de Fatou, c'est Ousmane Sonko, l'opposant antisystème écarté de la course présidentielle avant de céder la place à son bras droit, Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier, c'est ce candidat soutenu par une large partie de la jeunesse, qui représente la plus grande menace pour le projet d'Amadou Ba.