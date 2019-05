Feuilleton (1/5): la planète en bicyclette

La Casamance, une région au sud du Sénégal, est restée préservée. Pour découvrir la région, il faut savoir prendre son temps, pourquoi pas à vélo. Un groupe de cinq touristes bretons effectue les derniers réglages avant le départ. Ces touristes ont choisi le vélo pour leurs toutes premières vacances en Afrique. L'organisateur, Daniel Le Bigot, s'active pour réparer les VTT et rassurer tout le groupe. "Je ne suis pas une pro du vélo. Je suis surtout venu pour l'Afrique, les paysages et les gens", explique une touriste.

800 kilomètres en douze jours

Ce voyage en Casamance, Daniel Le Bigot l'a déjà fait seul, il y a 15 ans. Cet instituteur à la retraite a décidé d'y revenir une fois par an et d'organiser des tours à vélo. Daniel organise les balades bénévolement, juste pour le plaisir de faire connaître sa région d'adoption. Le groupe va parcourir à vélo près de 800 kilomètres en douze jours et faire une multitude de rencontres.

