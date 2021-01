Faits-divers : disparition inquiétante d\'une étudiante sénégalaise, très connue dans son pays

Qu'est-il arrivé à Diary Sow, une brillante étudiante sénégalaise tout juste âgée de 20 ans ? La jeune femme, élève en classe préparatoire au lycée Louis-Legrand, dans le Ve arrondissement de Paris, n'a plus donné signe de vie depuis le 4 janvier dernier. Ses amis et camarades de classe se mobilisent depuis maintenant huit jours pour la retrouver. Diary Sow logeait dans une résidence étudiante du XIIIe arrondissement de Paris. Pour les vacances de Noël, elle a quitté Paris en emportant des effets personnels. Depuis, elle n'a plus regagné sa chambre.

Meilleure étudiante du Sénégal deux années de suite



En 2018 et 2019, la jeune surdouée est élue meilleure élève du Sénégal, un prix remis par le président de son pays en personne. En août dernier, elle a fait la Une des journaux nationaux après la publication de son premier roman, intitulé Sous le visage d'un ange. Diary Sow devient alors un exemple de réussite pour toutes les jeunes filles sénégalaises. Les plus hautes autorités de son pays suivent le dossier de près.

Le JT

Les autres sujets du JT