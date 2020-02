Biodiversité : la forêt de São Tomé, un joyau brut classé par l'Unesco

En approchant de São Tomé (São-Tomé-et-Principe), on comprend vite que l'on se trouve en face d'un jardin extraordinaire. Une nature à l'état brut. Un peu secoués, des touristes italiens longent en bateau ce paysage intact. "Être sur une petite barque, au milieu de la mer et des vagues, et de voir cette forêt se jeter littéralement dans la mer, c'est une sensation unique", explique l'un d'entre eux.

Une forêt préservée de l'homme

Un tiers de cette île du golfe de Guinée est encore recouverte de forêt vierge, qui n'a jamais, ou si peu, été abîmée par l'homme. Pendant longtemps, la forêt de São Tomé est restée à l'écart du monde. Elle cache encore en son sein de nombreux trésors inconnus. Les recherches scientifiques y ont repris il y a trente ans à peine, pour découvrir de nouvelles espèces endémiques, qui n'existent que sur cette île.

