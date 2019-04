Égalité : le Rwanda, le pays des femmes

À Kigali, au Rwanda, Franceinfo rencontre Diane Dusaidi. À 34 ans, elle est à la tête d'une des startups les plus prometteuses d'Afrique. "Les femmes rwandaises faisaient déjà du business il y a longtemps, en vendant du lait ou des vêtements, mais la vraie différence aujourd'hui, c'est que moi, je fais partie d'une nouvelle génération, celle d'après le génocide, celle qui crée ses propres business qui crée des emplois. C'est une fierté pour moi d'appartenir à cette génération", explique-t-elle. Autour de la table, les cadres de son entreprise, sept femmes et seulement trois hommes. Avec sa vingtaine de jeunes salariés, Diane a créé une plateforme web et une application pour smartphone. Elle fait livrer à domicile des produits contraceptifs aux femmes rwandaises. Un concept 100% féminin et une révolution en Afrique.

La majorité des femmes à l'Assemblée, cas unique au monde

"Dans le monde entier, les femmes sont souvent gênées de devoir acheter des serviettes hygiéniques ou des préservatifs dans un supermarché. Imaginez si votre patron ou un ami est derrière vous ! La confidentialité, c'est vraiment ce qu'il a de plus important pour les femmes au Rwanda", explique Diane. Elle a travaillé vingt ans au Canada avant de revenir s'installer dans son pays d'origine. Au Rwanda, la moitié des diplômés de l'université sont des femmes. Il y a dix ans, elles n'étaient que 6%. La génération de Diane a aussi vécu une révolution politique unique en Afrique.

Depuis 2003, l'égalité entre les hommes et les femmes est inscrite dans la Constitution et s'applique tous les jours. Élue il y a deux ans, Emerence Ayinkamiye est la maire d'un district de 350 000 habitants. Dans cette école, des garçons et beaucoup de filles. Avec 65% des filles scolarisées, le Rwanda a le taux d'alphabétisation le plus élevé d'Afrique. Le Rwanda est le seul pays au monde avec une majorité de femmes à l'Assemblée. Sur les 80 sièges que compte son Parlement, 51 sont occupés par des femmes.