Discours d'Emmanuel Macron sur le génocide au Rwanda : "La vérité historique est officialisée"

En visite au Rwanda, jeudi 27 mai, Emmanuel Macron a reconnu "les responsabilités" de la France dans le génocide des Tutsis. Vincent Duclert, membre de la commission chargée de déterminer le rôle de la France dans ce génocide, était l'invité du journal de 23 Heures de franceinfo, jeudi 27 mai. "Dans le discours qu'Emmanuel Macron a prononcé à Kigali, il reprend nos conclusions, il parle des responsabilités accablantes", se félicite celui qui a supervisé le travail de recherche et de mémoire sur le génocide au Rwanda remis au chef de l'Etat.

"Tribunal de l'histoire"

"On peut vraiment constater qu'avec ce discours, la vérité historique est officialisée au plus haut sommet de l'Etat, et cela a été très bien reçu par le président de la République du Rwanda, Paul Kagame. (...) Désormais, il y a des vérités qui sont définitives. On a un socle important et c'est pour cela que Paul Kagame a parlé de tribunal de l'histoire", ajoute l'historien sur le plateau du journal de 23 Heures.