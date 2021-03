République Démocratique du Congo : à la découverte du volcan Nyiragongo, "aux portes de l'enfer"

Il n'en existe que trois comme celui-ci sur la planète : un lac de lave qui bouillonne à l'air libre. Ce dernier est niché dans le cratère du volcan Nyiragongo, situé en République Démocratique du Congo. Le volcan est l'un des plus dangereux au monde. Pourtant, il est possible de lui rendre visite. Ce matin-là, un groupe d'expatriés français, suisses et belges entament l'ascension. Six heures de marche sur une ancienne coulée de lave sont au programme.

"Quelque chose que je ne referai sans doute jamais"

"C'est assez exigeant comme parcours", s'amuse l'un des randonneurs. "C'est quelque chose que je ne referai sans doute jamais. Donc, tant pis, je m'accroche même si c'est dur à monter", confie un autre. L'expédition est encadrée par une quinzaine de gardes. Ils protègent les visiteurs des groupes armés qui mènent régulièrement des attaques dans la région. Arrivé au sommet, le paysage a complètement changé. A 3 500 mètres d'altitude, les visiteurs découvrent le cratère fumant.