RDC : une firme russe obtient le marché du rail congolais

Cet immense pays d'Afrique subsaharienne est dépourvu d'infrastructures en bon état, notamment en matière de transport.

Une firme russe a signé un protocole d'accord avec les autorités congolaises pour la réhabilitation et l'extension du réseau ferroviaire vétuste de la République démocratique du Congo, a-t-on appris le 25 octobre 2019 auprès de la Société russe des chemins de fer RJD. "Le 23 octobre, un protocole d'accord sur la coopération a été signé dans le cadre du forum économique Russie-Afrique à Sotchi entre le premier adjoint au PDG de la Société russe des chemins de fer, Alexandre Micharine, et le ministre des Transports et des Communications de la RDC Didier Mazengu Mukanzu", a indiqué la RJD dans un communiqué publié sur son site.

L'accord porte notamment sur "la modernisation et la construction de lignes ferroviaires en République démocratique du Congo et (le développement de) projets en matière de logistique ferroviaire, de transport de marchandises et de voyageurs, ainsi que dans la formation de personnels congolais dans des universités russes spécialisées". Les autorités congolaises ont confirmé la signature de ce protocole d'accord, précisant que le projet est d'un "montant de 500 millions de dollars".

Le Tandem FATSHI-Didier MAZENGA MUKANZU Ramène 500 millions USD pour construire, réhabiliter rapidement et former en Russie, les personnels de la SNCC et SCTP dans le domaine ferroviaire.@Presidence_RDC @PrimatureRDC @AssembleeNat @JeanineMabunda @JPKambila @BillyKambale1 pic.twitter.com/kJd1zFQo3w — Me Didier MAZENGA Officiel (@DMazenga) October 25, 2019

Sur son compte twitter, Kasongo Mwema, porte-parole du président congolais Félix Tshisekedi, a annoncé que le protocole vise notamment à "la construction de voies" et à "l'installation d'une usine de montage" de locomotives en RDC. Il a également précisé qu'une délégation russe devrait se rendre à Kinshasa, la capitale de la RDC, le 10 novembre.

Le gvt a signé 1memorandum d'entente ac la Société Russell des chemins de fer. Ce protocole vise la réhabilitation, construction des voies, formation du pl et l'installation d'1 usine de montage de locos en RDC. Montant: 500 millions $. 1délégation russe sera à Kin, le 10/11/19. pic.twitter.com/U0D4axqVJy — Kasongo Mwema Yamba Y'amba (@mwema_y) October 25, 2019

La RDC, un immense pays aux infrastructures de transport défaillantes

Les infrastructures de transport de RDC se trouvent dans un état "désastreux". Immense pays de 2,3 millions de km², la RDC ne compte que très peu de routes praticables. Son réseau de chemin de fer, long de 5000 km, a été construit à l'époque coloniale. Ce réseau, éclaté en quatre zones non interconnectées, est aujourd'hui défectueux, causant de nombreux déraillements meurtriers.

Un déraillement a provoqué la mort d'une centaine de personnes en août 2007 à Ndenga Mongo (centre de la RDC). (LIONEL HEALING/AP/SIPA / AP) En 2015, le pays avait acquis 18 locomotives, financées par la Banque mondiale, pour la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), alors que la réhabilitation des voies reste un immense chantier. En 2015, RFI signalait que les employés de la compagnie avaient "38 mois d'arriérés de salaire". "Comme toutes les entreprises publiques, la SNCC est au bord de la faillite", rapporte de son côté Le Monde.

Homme d'affaires proche du Kremlin