Zambie : des centaines de personnes brandissent un "carton jaune" contre la corruption

La manifestation, qui a eu lieu le 20 juillet 2019, &tait organisée à l'occasion du lancement d'une campagne contre la corruption et le pouvoir du président Edgar Lungu.

Plusieurs centaines de Zambiens arborant des T-shirts jaunes se sont rassemblés le 20 juillet 2019 dans la capitale Lusaka, pour le lancement d'une campagne contre la corruption et le pouvoir du président Edgar Lungu. Nom de la campagne : "Yellow Card", en français "Carton jaune", sous-entendu contre la corruption

Les manifestants, dirigés par deux champions de la lutte anti-corruption, Laura Miti et le chanteur Chama "Pilato" Fumba, se sont massés devant le Parlement, scandant des slogans anti-corruption et agitant des cartons jaunes. "Ce n'est que le début de notre campagne de cartons jaunes", a prévenu Laura Miti, qui dirige l'ONG Alliance for Community Action (ACA). "Nous n'accepterons pas que notre pays soit détruit sous nos yeux", a-t-elle expliqué.

The ACA organisational vision is "A Zambia in which all her citizens enjoy the full and equitable benefit of all her resources." Our staff and board members' participation in today's #YellowCard protest was because we fear Zambia is way off that path & urgently needs to regroup. pic.twitter.com/7hQDk010fn — ACA (@ZambiaAsks) 20 juillet 2019

("La vision organisationnelle de l'ACA est 'une Zambie dans laquelle tous les citoyens jouissent du bénéfice plein et équitable de toutes ses ressources'. Notre personnel et les membres de notre conseil d'administration ont participé (à la manifestation) parce que nous craignons que la Zambie s'écarte de cette voie et ait besoin de se ressaisir".)



At the #YellowCard protest today, police were present but largely unobtrusive. They stayed on the periphery of the activity and drove away quietly, when it was all over. That is how it is meant to be. — Laura Miti (@LauraMiti) 20 juillet 2019

( "A la manifestation Yellow Card d'aujoud'hui, la police était présente, mais discrète. Elle s'est tenue en marge de la marche et est tranquillement partie une fois que tout était terminée. C'est comme cela que les choses devaient se passer".)



"On ne peut pas continuer à avoir une minorité qui s'enrichit pendant que la majorité reste pauvre. Ce pays est riche, mais le problème, c'est la manière dont il est gouverné", a poursuivi Laura Miti. Selon elle, certains ministres possédent plus de 40 maisons alors que la majorité des 17 millions de Zambiens vivent dans la misère. Le PIB par habitant est de 1539,9 dollars, selon la Banque mondiale.



"Cette manifestation est la première de cellesà venir. (...) Le peuple de ce pays va le construire. Avec comme ferme conviction que la Zambie est un pays comme les autres et que ses habitants sont des êtres humains qui méritent dignité et fierté", a déclaré de son côté Pilato, cité par le site lusaktimes.com. La marche du 20 juillet était "un message d'avertissement. Un message pour dire à notre gouvernement: 'Vous disposez de temps, alors faites ce qu'il;faut'".

Dérive autoritaire

Laura Miti et Pilato avaient été brièvement arrêtés pour avoir manifesté en septembre 2017 devant le Parlement pendant que le ministre des Finances présentait son projet de loi budgétaire pour 2018. Les manifestants dénonçaient notamment l'achat prévu de 42 véhicules d'intervention pour les sapeurs-pompiers au prix, à leurs yeux, aussi extravagant que suspect d'un million de dollars chacun.

Depuis sa réélection en 2016, le président zambien Edgar Lungu est régulièrement accusé par ses adversaires politiques de dérive autoritaire. Il a essuyé de vives critiques en 2018 en faisant emprisonner son principal rival Hakainde Hichilema.

En janvier 2018, le ministre des Affaires étrangères Harry Kalaba avait annoncé sa démission en dénonçant une "corruption croissante" au sein du gouvernement. Une ancienne ministre du Développement communautaire et des Services sociaux, Emerine Kabanshi, accusée de fraude, doit être jugée en août 2019 à Lusaka.

En 2018, cette affaire avait motivé la décision du Royaume-Uni de suspendre son aide bilatérale à ce pays d'Afrique australe. Lequel est le deuxième producteur de cuivre du continent.