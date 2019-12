Nouvelle Constitution en Guinée : l'opposition crie au "coup d'Etat" institutionnel

Le président Alpha Condé a annoncé qu'il soumettrait aux Guinéens un projet de nouvelle Constitution, malgré une contestation massive qui a fait au moins 20 morts en deux mois.

L'opposition au président guinéen Alpha Condé crie au "coup d'Etat constitutionnel" après l'annonce le 19 décembre par le chef de l'Etat d'un projet de nouvelle Constitution, dans lequel elle voit un stratagème de sa part pour une nouvelle candidature à la présidence fin 2020.

"Il s'agit ni plus ni moins d'un coup d'Etat constitutionnel", a déclaré à l'AFP Fodé Oussou Fofana, vice-président du principal parti d'opposition. "Modifier une Constitution ou adopter une nouvelle Constitution pour se maintenir au pouvoir et empêcher l'alternance démocratique est une forfaiture, une haute trahison sévèrement condamnée par la Constitution du 7 mai 2010" et par les organisations africaines, a ajouté le numéro deux de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Quel jour sombre dans l’histoire de la Guinée. Sa volonté de s’octroyer une présidence à vie est désormais clair : Le peuple de Guinée doit être uni pour exiger son départ immédiat. Il n’a plus aucune légitimité après cette annonce ! #Amoulanfe #Guinee https://t.co/JU7Ev6XIR6 — Thierno (@bhouria92) December 20, 2019

Troisième mandat

Le président Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, a annoncé le 19 décembre qu'il soumettrait aux Guinéens un projet de nouvelle Constitution, malgré une contestation massive faisant au moins 20 morts en deux mois. C'était une initiative attendue depuis des mois. Il n'a pas précisé de date.

Pour l'opposition, il ne fait aucun doute qu'à 81 ans, Alpha Condé cherche à créer les conditions pour briguer sa propre succession fin 2020 à l'expiration de son mandat.

L'actuelle Constitution limite à deux le nombre de mandats présidentiels. L'article 40 stipule que "le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six ans, renouvelable une fois".

Ancien opposant

Opposant historique qui connut l'exil et la prison, Alpha Condé a été le premier président de la Guinée démocratiquement élu en 2010. Son avènement a marqué l'instauration d'un gouvernement civil après des décennies de régimes autoritaires et militaires.

Mais après une évolution encourageante, les défenseurs des droits rapportent une régression ces derniers mois. L'opposition dénonce une dérive "dictatoriale".

Manifestations de masse

Le projet prêté à Alpha Condé de suivre l'exemple de maints leaders africains avant lui agite la Guinée depuis qu'il a lancé des consultations sur la Constitution en septembre et surtout depuis qu'un collectif de partis et de représentants de la société civile a appelé à faire barrage à une telle entreprise à partir du 14 octobre.

La Guinée, petit pays de 13 millions d'habitants, pauvre malgré d'importantes ressources minières, est depuis lors, le théâtre de manifestations de masse qui ont été brutalement réprimées. Au moins 20 civils ont été tués, ainsi qu'un gendarme. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Les défenseurs des droits de l'Homme ont dénoncé l'usage excessif de la force, des arrestations arbitraires et l'impunité des forces de sécurité.