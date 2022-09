Les journalistes de France 24 et RFI protestent après les déclarations de Macron sur la "stratégie d'influence de la France", notamment en Afrique

Les journalistes des médias publics France 24 et RFI ont protesté vendredi 2 septembre 2022 après les propos d'Emmanuel Macron sur l'influence internationale de la France, qui les assimilent selon eux à des "porte-voix" de l'Etat. La veille, devant les ambassadeurs français réunis à l'Elysée, le président de la République a appelé à "assumer une stratégie d'influence et de rayonnement de la France".

"Le monde a changé (...) et notre pays est souvent attaqué. Il est attaqué dans les opinions publiques par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire", a déclaré Emmanuel Macron. Dans son discours qui pointait "le narratif, russe, chinois ou turc" en Afrique, Emmanuel Macron a exhorté à "mieux utiliser le réseau France Médias Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous".

Le groupe France Médias Monde (FMM) réunit France 24 (en français, en anglais, en arabe et en espagnol), RFI (en français et 15 autres langues) et Monte Carlo Doualiya, radio en langue arabe.

"Un média de service public, pas un média gouvernemental"

"France 24, média du groupe FMM n'est en aucun cas la voix officielle de la France", a répliqué la Société des journalistes (SDJ) de la chaîne de télévision d'information continue, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. "Elle est un média de service public, pas un média gouvernemental. Elle n'est pas, non plus, un opérateur de la diplomatie d'influence", a insisté la SDJ de France 24.

Dans un communiqué distinct, celle de Radio France International (RFI), qui appartient également à France Médias Monde et est très écoutée en Afrique, a martelé que ce groupe "n'est pas le porte-voix de l'Elysée". "Nos journalistes ne sont en aucun cas et ne seront jamais un outil au service de votre communication et de votre politique", peut-on encore lire. "Nous ne cèderons jamais une once de notre indépendance", poursuit la SDJ de RFI, selon qui "ces phrases jettent soupçon et discrédit sur le travail de (ses) correspondants".

Non, M. Macron, FMM n'est pas le porte-voix de l'Élysée. Nous ne céderons jamais une once de notre indépendance. pic.twitter.com/N6m6pvV2zV — SDJ de RFI (@sdjrfi) September 2, 2022

Cette polémique intervient dans la foulée de la suppression de la redevance qui finance l'audiovisuel public, votée en août après une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Les opposants à la suppression de la redevance craignent que l'audiovisuel public ne perde de son indépendance en étant soumis aux aléas budgétaires décidés par l'Etat, au lieu d'un mode de financement dédié.

Des diplomates invités à être "plus mobilisés sur les réseaux sociaux"

Avant d'évoquer le rôle du réseau France Medias Monde, le président Macron avait déjà interpellé les diplomates sur le volet "défensif" de cette stratégie d'influence. "Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques. Pas simplement pour contrecarrer évidemment ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire, au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions", a précisé Emmanuel Macron.

A l'instar du service public, l'heure est aussi à la réforme pour les ambassadeurs français qui se sont engagés dans un mouvement de contestation inédit pour marquer leur opposition au projet du président de la République.