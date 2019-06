Les îles Eparses, le cadeau d'anniversaire de la France à Madagascar?

Paris réfléchit à la rétrocession de cinq îles à Madagascar, qui les revendique depuis 1973.

Les îles Eparses sont un petit archipel constitué de cinq îlots principaux, non habités, situés dans le canal du Mozambique, administrés par la France. Elles sont revendiquées par Madagascar depuis 1973. Elles couvrent une surface de 53 km².

Les présidents malgache Andry Rajoelina et français Emmanuel Macron sont convenus de reprendre les discussions sur le statut de ces îles Eparses. Les deux dirigeants ont décidé de traiter cette question dans un cadre bilatéral, par la mise en place d'une commission mixte, afin d'aboutir à une solution consensuelle d'ici juin 2020, date du 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar, a précisé l'Elysée à l'AFP.

"Je demande solennellement et officiellement à M. le président de trouver une solution pour la gestion ou la restitution des îles Eparses à Madagascar, au nom des 25 millions de Malgaches, parce que je connais vos engagements", a déclaré le président malgache à son homologue français lors d'un point-presse commun. "Le peuple malgache porte encore en lui quelques séquelles de l'Histoire (...). Nous devons retrouver notre fierté nationale, mais il y a encore une réalité qui nous fait mal. Pour le peuple malgache, l'appartenance des îles Eparses est une question d'identité nationale", a-t-il ajouté. "Il faut trouver une solution, aller de l'avant. Les choses qui n'ont pas été faites depuis 1896 devraient être rétablies", a ajouté Andry Rajoelina.

"Ma volonté est que nous ayons un dialogue pour aboutir à une solution commune", a répondu Emmanuel Macron.

Enjeux stratégiques et hypothétiques hydrocarbures

Même si le sujet est plutôt méconnu en France, il n'empêche que les réticences dans l'Hexagone sont toujours fortes à l'idée de céder quelque territoire que ce soit. Dans un dossier similaire, l'accord de cogestion de l'île Tromelin avec Maurice, qui date de 2010, est toujours bloqué à l'Assemblée nationale.

Dans le même ordre d'idée, un autre conflit territorial post-colonial touche l'océan Indien. La Grande-Bretagne vient en effet d'être sommée par l'ONU, en mai 2019, de rendre à l'île Maurice l'archipel des Chagos. Cet archipel est au cœur d'un litige international depuis 1965, quand Londres en a chassé les habitants pour installer une base militaire américaine.

Or ces îles Eparses offrent l'indéniable avantage d'être un port d'attache justifiant la présence de la France dans la région, à savoir le Canal du Mozambique dans l'océan Indien. De plus, même si pour l'instant rien n'a été trouvé, la découverte d'immenses réserves de gaz au large du Mozambique voisin alimente tous les fantasmes.

Biodiversité et écologie

Ces îlots très préservés et inhabités sont un sanctuaire à la fois terrestre et marin, offrant une diversité de faune et de flore inégalable. La perspective d'éventuels forages à la recherche d'hydrocarbures affole les écologistes.



Mangrove sur l'île Europe, des îles Eparses (SOPHIE LAUTIER / AFP)

Après avoir été rattachées à Madagascar alors île française en 1896, elles en furent disjointes à l'indépendance de la Grande Île en 1960. A partir de 1973, Madagascar revendique les îles Eparses sans relâche, au point que la France y installe des miltaires.

Militaires français embarquant dans un vol au départ de l'île Juan Nova, des îles Eparses (SOPHIE LAUTIER / AFP)

Dans l'Hexagone, certains hurlent et expliquent que l'on brade des terres françaises, quand d'autres y voient l'Histoire suivre son cours. Si les négociations aboutissent, Madagascar pourrait voir revenir les îles Eparses dans son giron en 2020, à l'occasion du soixantième anniversaire de son indépendance.