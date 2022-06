Législatives 2022 : dans les circonscriptions des Français d'Afrique, LREM et la Nupes au coude-à-coude

Les candidats de la majorité présidentielle et de la Nupes s'affronteront dans la 9e et 10e circonscription des Français de l'étranger.

Les candidats de la majorité présidentielle se qualifient pour le second tour des élections législatives dans 10 des 11 circonscriptions des Français de l'étranger, selon les résultats du 1er tour. Ils arrivent en tête dans 8 des 11 circonscriptions (7 pour LREM, une pour le MoDem). Le second tour opposera donc essentiellement des candidats de la majorité présidentielle à des candidats de la Nupes. En Afrique, les deux formations se retrouvent à égalité. Dans la 9e circonscription (Maghreb et Afrique de l’Ouest), Karim Ben Cheikh, le candidat de Génération.s investi par la Nupes, arrive en tête devant Elisabeth Moreno, ancienne ministre de l'Egalité femmes-hommes, qui a été investie par LREM. Et dans la 10e circonscription (Proche-Orient et Afrique), Amélia Lakrafi (LREM) devance Chantal Moussa (Nupes).

Bataille pour le second tour

Dans la 9e cironscription, le Franco-Tunisien Karim Ben Cheikh a totalisé 40% des voix, contre 28% pour sa rivale Elisabeth Moreno. Les deux se disent optimistes pour le second tour. "Avec le soutien des principaux de candidats du 1er tour, arithmétiquement Elisabeth Moreno pourrait ainsi avoir l'avantage pour passer la barre des 50% et l'emporter au nez et à la barbe de son adversaire", analyse Tel Quel.

Je tiens à remercier nos électeurs qui ont permis aux candidates et candidats #Ensemble d’être présents au 2nd tour des #legislatives2022. Mobilisons-nous dans la #9eCircoFDE et partout ailleurs pour faire vivre notre démocratie et donner une majorité à @EmmanuelMacron le 19 juin — Élisabeth Moreno (@1ElisaMoreno) June 12, 2022

Belle mobilisation hier à #Dakar pour notre campagne du 2nd tour. Une rencontre pleine d’échanges, de débats et d’espoir. Le changement est à portée de voix ✌️#9ecircoFDE #legislatives2022 #Nupes pic.twitter.com/i2CTa9kFIC — Karim Ben Cheikh (@K_BenCheikh) June 11, 2022

Dans la 10e cironscription, la candidate de la majorité, Amélia Lakrafi, devance de 10 points sa rivale de la Nupes Chantal Moussa (32,75% contre 22,54%).

Du fond du coeur, Merci ! Les résultats officiels me placent en tête du 1er tour dans la 10e circonscription des Français de l'étranger. Je serai au 2nd tour face à la candidate Nupes Chantal Moussa, du 10 au 15 juin par internet et le 19 à l'urne. pic.twitter.com/YFwUa3AiWq — Amelia Lakrafi (@Amelia_LKF) June 6, 2022

Depuis mon déplacement à Cotonou, un #VdelaVictoire pour vous rappeler que le vote en ligne est ouvert jusqu'au 15 juin!#NUPES pic.twitter.com/MDspYctwkO — Chantal Moussa (@chantal_moussa) June 11, 2022

Participation et Internet

La communauté française résidant à l’étranger vote une semaine avant la métropole pour le 1er tour. Le taux global de participation, 22,5%, a été particulièrement bas. Les Français de l'étranger ont été plus nombreux à voter par internet. Le vote en ligne est ouvert pour le second tour et prendra fin mercredi 15 juin.