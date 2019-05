Elections en Afrique du Sud : victoire annoncée de l'ANC

Les électeurs sud-africains votent le 8 mai 2019 pour des élections législatives et provinciales. Aux dires des sondages, et malgré le chômage, la corruption et une société de plus en plus inégalitaire, la victoire est une nouvelle fois promise au Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis la chute du régime de l'apartheid en 1994.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, saluant ses partisans le 5 mai 2019 à son arrivée au stade Ellispark de Johannesburg pour son dernier meeting électoral avant le scrutin du 8 mai. (SIPHIWE SIBEKO / X90069)

franceinfo avec AFP France Télévisions