Déplacement d'Emmanuel Macron au Bénin : des députés alertent sur les "dérives autoritaires" du régime de Patrice Talon

Quelque 75 députés de gauche ont alerté mardi 26 juillet le président Emmanuel Macron, actuellement en visite dans plusieurs pays d'Afrique dont le Bénin, sur "les dérives autoritaires" dans ce pays et la situation "alarmante" des prisonniers politiques.

"Nous souhaitons attirer votre attention sur la situation politique dans ce pays", écrivent les députés dans une lettre à Emmanuel Macron dont l'AFP a eu copie. "La situation des opposants politiques au régime (du président Patrice) Talon [est] de plus en plus alarmante."

Des "parodies de procès" au Bénin

Cette lettre est à l'initiative de l'écologiste Hubert Julien-Laferrière, membre de la commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, et signée par des élus et chefs de partis de la coalition de gauche Nupes comme les écologistes Julien Bayou et Sandrine Rousseau, les communistes Fabien Roussel et André Chassaigne, les socialistes Olivier Faure et Jérôme Guedj ou encore l'Insoumise Clémentine Autain.

Les élus évoquent principalement les condamnations de l'ancienne Garde des Sceaux Reckya Madougou à 20 ans de réclusion pour "terrorisme" et du constitutionnaliste Joël Aïvo, à 10 ans de prison pour "complot contre l'autorité de l'Etat" à la mi-décembre 2021.

Les avocats de l'ancienne ministre, arrêtée quelques jours avant un scrutin présidentiel auquel sa candidature avait été refusée, avaient dénoncés des juges "ni libres, ni impartiaux" qui condamnent "sans preuve". Les députés français dénoncent quant à eux des "parodies de procès".