République démocratique du Congo: ebola, urgence sanitaire

Trois jours après l'apparition d'un premier cas d'Ebola à Goma, en République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) élève l'épidémie

de fièvre hémorragique au rang d'urgence sanitaire mondiale,



Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS:

En raison de cette crainte d'une éventuelle propagation, le Comité a recommandé que je déclare l'épidémie comme une urgence de santé publique mondiale.



Ebola menace de s'étendre à deux pays limitrophes de la République démocratique du Congo : le Rwanda et l'Ouganda.

En près d'un an, le virus a déjà infecté plus de 2 500 personnes et fait près de 1700 morts dans la région du Nord-Kivu.



Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS:

À moins que la communauté internationale n'intervienne et ne finance la riposte maintenant, nous allons payer pour cette épidémie d'Ebola pendant encore longtemps.



Cette épidémie est la deuxième plus grave de l'histoire du virus. De 2013 à 2016, Ebola a fait 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest.