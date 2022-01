Ouganda : à la découverture des chutes du Nil blanc

En remontant les rives du Nil blanc en Ouganda, elles apparaissent tonitruantes. Les chutes Murchison font partie des plus puissantes du monde avec un débit s’élevant à 300 mètres cubes par seconde. Les bateaux de touristes partent quelques kilomètres plus loin pour se rendre ensuite près de ce lieu et admirer le spectacle. Les voyageurs traversent le plus ancien parc national du pays et peuvent profiter sur le chemin d’un véritable safari aquatique avec notamment des centaines d’hippopotames mais aussi des crocodiles. Des éléphants viennent aussi s'y rafraîchir.

3 800 kilomètres carré de savane

Certains touristes se rendent en haut d’une falaise. "Avec le bruit et l’eau projetée qui t’éclabousse, tu peux vraiment ressentir la puissance des chutes", témoigne une touriste. Autour de ce joyau s’étendent 3 800 kilomètres carrés de savane, sans barrières ni clôtures, qui accueillent des animaux emblématiques du continent. Ce jardin d’Eden et son fleuve majestueux où se rejoue l’un des plus merveilleux spectacles d’Afrique.