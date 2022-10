Epidémie d'Ebola : 29 morts en Ouganda, l'OMS inquiète face à l'inefficacité des vaccins

L'épidémie d'Ebola en Ouganda a fait 29 morts, dont quatre agents de santé, indique l'Organisation mondiale de la santé (OMS), inquiète en raison de l'inefficacité des vaccins face à la souche dite "soudanaise" du virus.

"Les vaccins utilisés avec succès pour enrayer les récentes épidémies d'Ebola en RDC ne sont pas efficaces contre le type de virus Ebola responsable de cette épidémie" Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS Conférence de presse

Le patron de l'OMS se veut néanmoins rassurant : "Plusieurs vaccins sont à différents stades de développement contre ce virus, dont deux pourraient commencer les essais cliniques en Ouganda dans les semaines à venir, en attendant les autorisations réglementaires et éthiques du gouvernement ougandais".

Epidémie

Le 20 septembre 2022, le ministère ougandais de la Santé a annoncé la présence d'une "épidémie" de virus Ebola en Ouganda, après le décès d'un jeune homme de 24 ans. Selon le bureau régional pour l'Afrique de l'OMS, ce cas provient d'une souche "relativement rare" qui n'avait plus été signalée en Ouganda depuis 2012. Bien qu'il n'existe aucun traitement spécifique contre cette souche, l'identification des cas et le traitement précoces des symptômes augmentent considérablement les chances de survie. Jusqu'à présent, 63 cas confirmés et probables ont été recensés, y compris 29 décès, a indiqué le directeur général de l'OMS. Dix agents de santé ont été infectés et 4 sont morts. Jane Ruth Aceng Ocero, ministre ougandaise de la Santé, avait annoncé sur Twitter le décès, tôt mercredi 5 octobre, d'une anesthésiste de 58 ans.

I regret to announce the passing of another Health worker, Ms. Nabisubi Margaret, an anesthetic officer. The 58 year old succumbed to Ebola at 4.33am this morning at Fort Portal Hospital (JMedic) after battling the disease for 17 days. — Dr. Jane Ruth Aceng Ocero (@JaneRuth_Aceng) October 5, 2022

Deux millions de dollars

L'Ouganda a déjà connu des épidémies d'Ebola, maladie découverte en 1976 en République démocratique du Congo voisine. En 2000, 200 personnes avaient trouvé la mort au cours d'une épidémie dans le nord de l'Ouganda. Partie du sud de la Guinée en décembre 2013, l'épidémie la plus violente de l'histoire du virus a frappé l'Afrique de l'Ouest jusqu'en 2016, coûtant la vie à plus de 11 300 personnes. La RDC a connu, elle, plus d'une douzaine de flambées épidémiques depuis 1976 mais elles ont été causées par la souche "Zaïre" contre laquelle les vaccins sont efficaces. Cette fièvre hémorragique se transmet à l'homme par des animaux infectés. La transmission humaine se fait par les liquides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, des vomissements, des saignements et des diarrhées.

MISE À JOUR : Rapport de situation d'#Ebola en #Ouganda (29/09/22)

•54 cas (35 confirmés, 19 probables)

•2 guérisons

•25 décès (7 confirmés, 18 probables)

•517 contacts identifiés

•4 districts touchés (Mubende, Kassanda, Kyegegwa, Kagadi) pic.twitter.com/mjQ1VmtPqd — OMS Afrique (@OMS_Afrique) October 1, 2022

Pas de confinement

Le président Yoweri Museveni a exclu, la semaine dernière, tout confinement, affirmant que le pays avait la capacité de contenir l'épidémie. Les premiers cas ont été recensés dans le district de Mubende, dans le centre du pays, avant de s'étendre dans les districts voisins de Kassanda, Kyegegwa et Kagadi. Mubende est situé à environ deux heures de route de la capitale Kampala, et se trouve le long d'une route très fréquentée menant à la RDC. Selon l'OMS, il y a des mines d'or dans la région, ce qui attire des personnes de différentes parties de l'Ouganda, ainsi que d'autres pays.