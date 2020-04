En Ouganda, le président Museveni fait un tuto sport spécial confinement

Excédé par les personnes qui sortent faire du sport en période d'épidémie, le président ougandais Yoweri Museveni, 75 ans, donne l’exemple en faisant de la gymnastique chez lui et met en ligne ses images.

Yoweri Museveni a tenu sa promesse. 24 heures après avoir annoncé la publication d'un tutoriel de sport à la maison, le président ougandais s'exécute. Il publie en ligne une vidéo de ses exercices au bureau. Au programme : après un petit échauffement, une vingtaine de pompes. "Voici ma démonstration pour faire de l'exercice à l'intérieur et rester en sécurité", peut-on lire dans le tweet.

Yesterday, I discouraged people who have been jogging in groups, exposing themselves to risk amidst the COVID-19 pandemic. You do not have to go outdoors to exercise. Here is my demonstration of how you can exercise indoors and stay safe. pic.twitter.com/Ulbj6vGOYQ