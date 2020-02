Une trentaine de mots nigérians ajoutés dans l'"Oxford English Dictionary"

29 mots aux accents nigérians viennent étoffer le vocabulaire des locuteurs de la langue anglaise. Ils figurent parmi les derniers ajouts (janvier 2020) de l'Oxford English Dictionary (OED), une référence dans le monde anglophone comme le sont Le Robert ou le Larousse pour la langue française. Les nouvelles entrées renvoient, entre autres, à l'univers des transports, de la restauration ou encore à la corruption, un fléau dénoncé au quotidien par les Nigérians.

Danfo, minibus jaune qui assure de manière informelle le transport urbain dans la capitale (économique) Lagos, ou encore le célèbre okada, moto-taxi que le gouvernement de l'Etat de Lagos veut interdire, sont ainsi dans le dictionnaire. De même les noms buka (Bukka) et bukateria – construit sur le modèle de caféteria –, des termes qui désignent un restaurant de rue aux prix abordables (l'équivalent d'un maquis en Afrique francophone), ont également fait leur rentrée. L'alternative au buka peut être une mama put, une personne qui est généralement une femme qui vend de la nourriture dans la rue. Autre nouvelle entrée, to chop, hérité du pidgin (argot dont les formes diffèrent selon les pays anglophones) qui signifie "manger". Toujours dans le registre alimentaire, mais dans un sens plus figuré, on retrouve le mot chop-chop qui renvoie à un pot de vin, à la corruption dans l'administration publique. L'expression se retrouve aussi au Ghana.

Dans le même champ lexical, le dictionnaire a intégré le verbe to eat money que l'on retrouve également en Afrique de l'Est et qui désigne le fait d'acquérir de l'argent de façon malhonnête. Le terme Kannywood, lui, désigne l'industrie cinématographique produite en haoussa (l'une des principales langues du Nigeria) et dont Kano (la grande ville du Nord) est l'épicentre. Pour sa part, l'adverbe sef est utilisé pour ponctuer une question rhétorique et pour marquer son impatience ou son agacement. Tokunbo, mot d'origine yoruba renvoyant à un produit de seconde main – souvent une voiture –, compte parmi les ajouts.

Nigerians, like many other speakers of English around the world, can/do exercise ownership of English.

The editors at Oxford and I started this project in early 2018, working with assiduity to ensure that what is put out to the public is ‘qualitative’ (one of the words included).