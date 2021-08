L'insécurité dans la Bénoué du Middle Belt, cœur agricole du Nigeria, menace la croissance économique du pays

En raison des conflits, les paysans de la ceinture agricole du Nigeria fuient la violence et abandonnent leurs terres.

Les conflits, au centre du Nigeria entre bergers et agriculteurs durent depuis des années. Mais les violences se sont intensifiées en raison du changement climatique et de l’accès à l’eau. Les agriculteurs des Etats du Middle Belt obligés de fuir abandonnent leurs terres entraînant des problèmes d'approvisionnement. Cette situation qui affecte les récoltes, et s'ajoute au coût déjà élevé de la nourriture, pourrait menacer la croissance économique du pays et mettre en situation d'insécurité alimentaire des millions de Nigérians.

Huit photos de Kola Sulaimon illustrent ce propos