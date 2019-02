L'extraordinaire collection d'art africain d'Ewa et Yves Develon présentée à Lyon

Ewa et son époux Yves Develon sont passionnés depuis plus de cinquante ans par la sculpture africaine. Au fil de leurs nombreux voyages, ils ont acquis près de 300 œuvres. Soixante pièces exceptionnelles sont présentées du 8 février au 12 mai 2019 au musée des Confluences.

Après leur mariage en 1979, leur amour pour l'art africain les conduit à ouvrir une première galerie à Ramatuelle, dans le Var. Une deuxième suit quelques années plus tard à Paris. Si ces lieux ont fermé en 1998, leur passion est restée intacte. Et aujourd'hui, le couple a décidé d'offrir 60 objets (40 dons et 20 prêts) au musée lyonnais des Confluences pour faire connaître au plus grand nombre ce magnifique patrimoine.

"L'exposition Désir d'art ambitionne de retracer l’esprit qui a guidé la constitution de leur incroyable collection, entre passions fulgurantes et recherches esthétiques, à la croisée de l’intime et du marché de l'art", explique Hélène Lafont-Couturier, la directrice du musée.