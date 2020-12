Nigeria : au moins 300 élèves enlevés par Boko Haram ont été libérés

Au moins 300 élèves dont le rapt avait été revendiqué par le groupe jihadiste Boko Haram ont été relâchés par leurs ravisseurs dans le nord-ouest du Nigeria, ont indiqué jeudi 17 décembre les autorités locales de l'Etat de Katsina.

Le chiffre exact d'enfants sauvés reste pour l'heure à déterminer. De son côté, le gouverneur de l'Etat Aminu Bello Masari a déclaré que "344 d'entre eux sont entre les mains des forces de sécurité et vont être transférés à Katsina cette nuit". "Ils vont bénéficier de soins avant d'être rendus à leurs familles", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, interrogé par Reuters, le gouverneur a précisé : "Nous avons récupéré la plupart des garçons, pas tous."

"C'est un énorme soulagement pour tout le pays et la communauté internationale", a de son côté twitté le président, Muhammadu Buhari.

I welcome the release of the kidnapped students of Government Science Secondary School, Kankara. This is a huge relief to the entire country & international community. The entire country is grateful to Governor Masari, the Intelligence Agencies, the Military and the Police Force.