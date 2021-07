Au Nigeria, l'inflation fait basculer 7 millions de personnes dans la pauvreté

Le ralentissement économique et l'augmentation des biens alimentaires observés depuis le début de la pandémie de Covid-19 touchent le monde entier. Mais au Nigeria, cette situation entraîne des millions de personnes vers la pauvreté.

Le ralentissement de la situation économique au Nigeria a fait plonger des millions de familles dans la pauvreté. Certains n’arrivent plus à nourrir correctement leurs enfants en raison de l’augmentation du prix des denrées alimentaires. Beaucoup souffrent de plus en plus de malnutrition.

10 photos de Pius Utomi Ekpei (avril 2021) et Benson Ibeabuchi (juin 2021) illustrent ce propos.