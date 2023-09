Durée de la vidéo : 4 min

Info ou Intox s’intéresse au Niger. Depuis le coup d’état du 26 juillet dernier, il y a de vives tensions entre Paris et Niamey au sujet de l’ambassadeur de France au Niger. Les putschistes au pouvoir lui ont demandé de partir mais la France a refusé. Sur les réseaux sociaux une vidéo prétend montrer justement l’ambassadeur français au Niger, mais attention elle a été filmée dans un autre pays.

Depuis le coup d’état du 26 juillet dernier la France est régulièrement pointée du doigt au Niger. Et il y a de vives tensions entre Paris et Niamey au sujet de l’ambassadeur de France au Niger à qui les putschistes au pouvoir ont demandé de partir mais la France a refusé et il est toujours sur place. Une vidéo circule beaucoup sur les réseaux sociaux et prétend montrer l'ambassadeur de France au Niger en train de quitter son ambassade sous les huées. Emmanuel Macron a évoqué le sort de cet ambassadeur le 15 septembre expliquant qu'il était en "otage" car il ne peut sortir de l'ambassade. L'information selon laquelle on le verrait sur cette vidéo est donc peu crédible. Et pour cause, elle n'a pas été filmée au Niger.