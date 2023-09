Niger : Thomas Gassilloud (Renaissance) confirme un débat en "novembre" à l'Assemblée nationale sur la politique française en Afrique

Le chef de l'Etat a annoncé ce dimanche que les 1 500 militaires français actuellement au Niger allaient être rapatriés avant la fin de l'année. "On ne peut pas défendre ces pays contre leur gré", estime le député Renaissance, Thomas Gassilloud.

Thomas Gassilloud, député Renaissance et président de la commission de la Défense nationale et des forces armées à l’Assemblée nationale, a confirmé lundi 25 septembre sur franceinfo qu'un débat "va avoir lieu à l'Assemblée nationale" en "novembre" sur la politique africaine de la France avec "l'ensemble des groupes politiques".

Emmanuel Macron a annoncé dimanche 24 septembre lors de son intervention télévisée le rapatriement avant la fin de l'année des 1 500 militaires français en poste au Niger et de l'ambassadeur. "On a besoin effectivement de constater que nos succès tactiques militaires ne suffisent pas et qu'on a besoin sans doute de faire évoluer notre stratégie avec nos alliés européens pour pouvoir lutter durablement contre le jihadisme dans cette zone de l'Afrique", a admis Thomas Gassilloud.

Après deux mois d'un bras de fer avec les putschistes, la France s'est retrouvée isolée sur la scène internationale, les Etats-Unis notamment ayant une politique plus pragmatique. "On ne peut pas défendre ces pays contre leur gré", dit le député. Mais il alerte sur les conséquences d'un tel retrait : "La menace est renforcée clairement depuis le coup d'Etat au Niger, les groupes jihadistes ont mené des opérations beaucoup plus offensives que ce qu'ils menaient précédemment", a-t-il indiqué.