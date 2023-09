Niger : les Etats-Unis commencent à repositionner leurs troupes "par précaution"

Des effectifs doivent être transférés de la capitale, Niamey, vers une autre base située à Agadez.

Une "mesure de précaution". Les Etats-Unis ont annoncé jeudi 7 septembre avoir commencé à "repositionner" leurs troupes au Niger, où la situation reste très tendue depuis le renversement du président élu Mohamed Bazoum par l'armée. "Il n'y a pas de menace immédiate pour notre personnel ni de violence sur le terrain", a précisé la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh.

Dans le détail, le département de la Défense "repositionne une partie de son personnel et de ses moyens" de la base aérienne 101, située en bordure de Niamey, la capitale, où cohabitent soldats américains et français. Ce transfert a lieu vers la base aérienne 201 d'Agadez, à plus de 400 km au nord-est. Le Pentagone a par ailleurs déclaré que "certains personnels non essentiels et sous-traitants" avaient quitté le pays il y a plusieurs semaines. Les Etats-Unis disposent de plus de 1 000 soldats stationnés au Niger, qui opéraient jusqu'à présent contre des groupes jihadistes actifs dans cette région.