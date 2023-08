Direct Niger : l'ultimatum fixé par la Cédéao est arrivé à son terme, l'espace aérien du pays fermé "face à la menace d'intervention"

"Face à la menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins, l'espace aérien nigérien est fermé (...) jusqu'à nouvel ordre", a annoncé, dans la soirée du dimanche 6 août, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP, qui a pris le pouvoir) dans un communiqué. Ce document a été publié peu avant l'expiration, lundi à minuit, heure de Niamey (1 heure à Paris), de l'ultimatum adressé le 30 juillet par la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) aux militaires pour rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum, sous peine d'intervention armée. Le CNSP précise que "toute tentative de violation de l'espace aérien" entraînera "une riposte énergique et instantanée". Suivez notre direct.

Près de 30 000 partisans du coup d'Etat réunis à Niamey dimanche. Une délégation de membres du CNSP est arrivée dans l'enceinte de 30 000 places sous les acclamations de ses soutiens, dont plusieurs arboraient des drapeaux russes et des portraits de dirigeants du CNSP. Ce stade, le plus grand du Niger et qui porte le nom de Seini Kountché, auteur du premier coup d'Etat au Niger en 1974, était presque rempli et l'atmosphère y était festive.

Le président nigérien Mohamed Bazoum mise sur la négociation. "Nous espérons toujours que la négociation l'emportera et qu'il n'y aura pas nécessairement une intervention militaire", a déclaré le président élu, séquestré depuis le putsch du 26 juillet. Il a également précisé être en "très bonne santé".

Paris estime qu'il faut prendre la menace d'intervention "très au sérieux". Les putschistes nigériens "feraient bien de prendre la menace d'intervention militaire par une force régionale très au sérieux", a prévenu, samedi, sur franceinfo, Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères française.