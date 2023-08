Direct Coup d'Etat au Niger : une émissaire américaine reconnaît des discussions "difficiles" avec les putschistes

Des discussions "difficiles", après une journée sous tension à Niamey (Niger) et l'expiration de l'ultimatum lancé par la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao). Bien que Washington dise privilégier la diplomatie, les négociations qui ont eu lieu dans la soirée du lundi 7 août, entre Victoria Nuland, une haute responsable de la diplomatie américaine, et les auteurs du coup d'Etat au Niger, ont été "extrêmement franches et par moment assez difficiles", selon cette fonctionnaire. Numéro deux de la diplomatie américaine par intérim, elle a affirmé avoir rencontré le général de brigade Moussa Salaou Barmou, nouveau chef d'état-major de l'armée, et d'autres responsables, mais n'avoir pu s'entretenir ni avec le chef des militaires au pouvoir, le général Abdourahamane Tiani, ni avec le président renversé Mohamed Bazoum. Suivez notre direct.

Ali Mahaman Lamine Zeine nommé Premier ministre par les putschistes. Les militaires auteurs du coup d'Etat au Niger ont annoncé lundi soir la nomination d'Ali Mahaman Lamine Zeine comme Premier ministre, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Né en 1965 à Zinder, la deuxième ville la plus peuplée du pays, cet économiste de formation est entré en 1991 au ministère de l'Economie et des Finances après ses études à l'école nationale d'administration de Niamey. Il a par la suite été directeur de cabinet de ce ministère, puis nommé ministre en 2002 par l'ex-président Mamadou Tandja, pour redresser une situation économique et financière chaotique.

"La diplomatie est le moyen préférable pour résoudre cette situation", selon Anthony Blinken. Le secrétaire d'Etat américain, Anthony Blinken, a affirmé lundi sur RFI la volonté des Etats-Unis d'user de la voie diplomatique pour restaurer l'ordre constitutionnel, plutôt que l'intervention militaire un temps envisagée par les pays d'Afrique de l'Ouest. "Nous soutenons les efforts de la Cedeao pour rétablir l'ordre constitutionnel", a-t-il ajouté.

Nouvelle réunion de la Cédéao jeudi pour un nouveau sommet extraordinaire. Les dirigeants des pays de la Cédéao ont fait savoir sur Twitter lundi qu'ils se réuniront jeudi à Abuja (Nigeria), pour un "sommet extraordinaire" concernant "la situation politique" au Niger. Cette annonce survient après l'expiration d'un ultimatum posé par la Cédéao à la junte en place au Niger, menacée d'une intervention militaire si elle ne relâche pas le pouvoir.