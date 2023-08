Direct Coup d'Etat au Niger : les Etats-Unis regrettent le refus de libérer la famille du président renversé

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est dit "consterné", vendredi 11 août, par le refus des dirigeants militaires au Niger de libérer, en "signe de bonne volonté", la famille du président renversé Mohamed Bazoum. Les craintes grandissent concernant la santé et les conditions de détention du président Bazoum, ainsi que de sa femme et de son fils de 20 ans, depuis le coup d'Etat du 26 juillet. Selon l'une de ses filles, le président nigérien et son épouse n'ont plus accès ni à l'eau ni à l'électricité dans le logement où ils sont retenus, a-t-elle relaté dans une interview au Guardian. Suivez notre direct.

Manifestation pro-militaires près de la base française. Des milliers de partisans des militaires qui ont pris le pouvoir au Niger ont crié vendredi leur colère contre la France et les pays ouest-africains de la Cedeao. Ces derniers prévoient le déploiement d'une force pour rétablir le président Mohamed Bazoum. "A bas la France, à bas la Cedeao", ont scandé les manifestants lors d'un rassemblement qui s'est tenu, dans le calme, près de la base française à Niamey.

Report d'une réunion de la Cédéao. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont reporté une réunion clé prévue sur le déploiement d'une force d'intervention pour rétablir le président Mohamed Bazoum. Cette réunion, initialement prévue samedi à Accra (Ghana), a été repoussée sine die pour "des raisons techniques", selon des sources militaires régionales.

Le Cap-Vert, membre de la Cédéao, fait bande à part. Le Cap-Vert est opposé à une opération militaire de la Cédéao au Niger, afin de faire partir les putschistes. "Nous devons tous œuvrer pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger, mais en aucun cas par une intervention militaire ou un conflit armé en ce moment", a déclaré le président José Maria Neves. Il a dit peu probable que son pays prenne part à une intervention militaire si la Cedeao décidait de passer aux actes.

Le Burkina Faso suspend une radio qu'elle considère pro-Bazoum. Le gouvernement du Burkina Faso issu d'un coup d'Etat a décidé de suspendre "jusqu'à nouvel ordre" Radio Oméga, l'une des plus écoutées du pays, après la diffusion jeudi d'un entretien "émaillé de propos injurieux à l'encontre des nouvelles autorités nigériennes". Cette décision fait suite à la diffusion d'un entretien avec le porte-parole d'un mouvement récemment créé au Niger qui souhaite rétablir le président Mohamed Bazoum.