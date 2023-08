Direct Coup d'Etat au Niger : l'opération d'évacuation de ressortissants français est terminée, annonce le Quai d'Orsay

"L’opération d’évacuation des ressortissants souhaitant quitter le pays a pris fin", informe, jeudi 3 août, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur son site internet. "Tout ressortissant français encore présent au Niger et se trouvant en difficulté peut se signaler" sur une adresse mail et un numéro de téléphone dédié. On ignore pour l'instant si le cinquième et dernier avion du gouvernement, qui était arrivé mercredi soir à Niamey, pour évacuer les Français sur place, a atterri ou non sur le sol français. Suivez notre direct.

Paris demande à Niamey de s'assurer de la sécurité de son ambassade. Le ministère des Affaires étrangères demande aussi "aux forces de l'ordre nigériennes de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que la sécurité des emprises diplomatiques étrangères à Niamey, particulièrement celles de la France, sera pleinement garantie", lors des manifestations prévues jeudi, en ce 63ᵉ anniversaire de l’indépendance du Niger. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay rappelle "que la sécurité des emprises et des personnels diplomatiques sont des obligations au titre du droit international, et notamment des Conventions de Vienne".

Les Français n'ont aucune raison de partir, juge le général Tiani. Le général Abdourahamane Tiani, qui a pris le pouvoir à Niamey à la tête de militaires putschistes, a estimé mercredi que les Français "n'ont aucune raison objective de quitte le Niger". Ils "n'ont jamais été l'objet de la moindre menace", a-t-il déclaré. Le général Tiani a de nouveau dénoncé "l'usage de la force militaire" lors de la manifestation dimanche à Niamey devant l'ambassade de France, alors que Paris dément l'utilisation de "moyen létal".

Les Etats-Unis ordonnent l'évacuation partielle de leur ambassade. Les Etats-Unis ont ordonné mercredi l'évacuation de leur personnel non essentiel à l'ambassade à Niamey, ainsi que leurs familles, a annoncé le département d'Etat. Dans le même temps, Washington a élevé son niveau d'alerte pour le Niger qui passe de 3 à 4, déconseillant à tout ressortissant américain de se rendre dans le pays.