Coup d'Etat au Niger : Ali Mahaman Lamine Zeine nommé Premier ministre par les militaires au pouvoir

Cet économiste de formation a occupé la fonction de ministre de l'Economie et des Finances entre 2002 et 2010.

"Monsieur Ali Mahaman Lamine Zeine est nommé Premier ministre", a annoncé, lundi 7 août dans la soirée, le colonel-major Amadou Abdramane, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Les militaires auteurs du coup d'Etat au Niger ont pris cette décision au moment où la communauté internationale cherche à trouver une issue diplomatique à la crise qui traverse le pays.

Ce n'est pas la première fois qu'Ali Mahaman Lamine Zeine occupe un poste au gouvernement nigérien. Dès son arrivée au pouvoir, l'ancien président Mamadou Tandja l'avait nommé en 2001 comme directeur de cabinet, puis ministre des Finances en 2002, pour redresser une situation économique et financière chaotique. Il a occupé cette fonction jusqu'au renversement de Mamadou Tandja lors d'un coup d'Etat en 2010 par le commandant Salou Djibo.

Economiste de formation, Ali Mahaman Lamine Zeine a également été représentant résident de la Banque africaine de développement au Tchad, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Né en 1965 à Zinder, la deuxième ville la plus peuplée du pays, il a fait son entrée en 1991 au ministère de l'Economie et des Finances après des études à l'Ecole nationale d'administration (ENA) de Niamey. Il est aussi diplômé du Centre d'études financières, économiques et bancaires de Marseille et Paris-I.