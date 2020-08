Niger : des interrogations après l’attaque meurtrière

L’émotion reste vive après l’attaque hier dimanche 9 août d’un groupe d’humanitaires qui faisaient une excursion près du village nigérien de Kouré. L’image du 4/4 calciné et entièrement détruit offre un aperçu de la scène macabre qui s’est jouée. Six humanitaires français ont trouvé la mort. Partis dans la brousse, les victimes ont été abattues à 11h30 par des hommes à moto.

Une zone jaune

Pourtant, la zone concernée était classée jaune, donc sans grande dangerosité. Le lieu de l’attaque est désormais quadrillé par l’armée nigérienne. En outre, le profil des victimes se précise : quatre hommes et quatre femmes entre 25 et 50 ans. Notre journaliste Anne Bourse, en direct du Quai d'Orsay pour le 19/20, informe aussi que l’enquête s’annonce longue et difficile et que le parquet national anti-terroriste a confié l’enquête à la DGSI.

