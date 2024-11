Namibie : des animaux sauvages tués pour nourrir la population

Face à la sécheresse historique qui frappe la Namibie, les autorités ont décidé d'autoriser des chasseurs à abattre une centaine d'animaux sauvages dans les parcs nationaux, afin de nourrir la population.

Le gouvernement de la Namibie a décidé d’abattre des centaines d’animaux sauvages, dont 83 éléphants, afin de nourrir les habitants. Une mesure radicale prise officiellement pour faire face à la sécheresse, l'une des pires de l’histoire du pays. Les rivières sont à sec et la végétation a presque complètement disparu. Un Namibien sur deux est en situation d’insécurité alimentaire. Les familles luttent pour leur survie, avec de maigres réserves d’eau. "Avant, on avait des épinards et d’autres légumes. On a tout perdu", déplore une habitante.

Plus de 700 animaux sauvages vont être abattus

Pour nourrir les familles, plus de 700 animaux sauvages vont être abattus, dont des hippopotames, des buffles et des zèbres. Des chasseurs professionnels ont déjà tué 157 animaux et récupéré 56 tonnes de viande, qui vont être distribuées. Les animaux sauvages sont vus comme une ressource comme une autre, exploitable en cas de sécheresse. Dans tout le pays, des distributions de nourriture sont déjà organisées. La décision révolte les défenseurs des animaux, qui appellent à trouver d’autres solutions.

