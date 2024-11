En Namibie, le plus vieux désert du monde offre ses hauteurs et ses paysages extraterrestres aux visiteurs

Vieux de 55 millions d'années, le désert du Namib, en Namibie (Afrique australe), rivalise de beauté et d'étrangeté. Des arbres morts depuis 900 ans y sont encore dressés.

La Namibie (Afrique australe) abrite le plus vieux désert de la planète. Formé il y a 55 millions d'années, le désert du Namib a donné son nom au pays. Cette immensité de sable et de dunes vertigineuses s'étend sur plus de 1 500 kilomètres. Une Française et son amie gravissent les dunes pour la première fois. Celles-ci peuvent atteindre 400 mètres de haut.

Des arbres morts depuis 900 ans

Les dunes surplombent un décor de science-fiction appelé "la vallée de la mort". Des acacias morts il y a 900 ans parsèment toujours l'étendue blanche. Les arbres restent pourtant debout, comme pétrifiés par la chaleur. C'est le site le plus visité de la Namibie. Les touristes s'y pressent pour immortaliser sa beauté. Dans cette zone, il n'a pas plu depuis trois ans. La vie animale a su s'adapter pour survivre. Comme des geckos du désert qui "n'ont pas de protection mais ne sont actifs que la nuit et s'enterrent dans le sable pour se cacher", explique Sakkie Rothmann, qui guide les visiteurs dans le désert.

