Mauritanie : à la découverte des transporteurs du désert

La rédaction du 20 Heures est partie en Mauritanie, dans le désert du Sahara, pour vous faire découvrir des chameliers chargés de livrer des marchandises et qui connaissent les lieux dans les moindres recoins.

Leurs empreintes dans le sable sont les seuls signes de présence humaine à des kilomètres à la ronde, au beau milieu du très inhospitalier désert du Sahara, en Mauritanie. Deux hommes et leurs dromadaires avancent sans jamais se retourner. Ils sont chameliers. Ce sont des transporteurs du désert qui livrent des marchandises et de la farine dans les oasis les plus reculées.

À 10 heures du matin, il fait environ 40 degrés

Cela fait trois jours que les deux chameliers sont partis. Les deux hommes connaissent le désert, ils le comprennent et peuvent lire chaque détail du paysage pour se déplacer. C’est un immense terrain de jeu où ils sont chez eux. À 10 heures du matin, la température flirte avec les 40 degrés. Les chameliers décident de s’arrêter au pied d’un acacia pour reprendre des forces et bien sûr boire du thé. Les chameliers reprennent la route, et après une heure de marche, l’oasis apparaît.