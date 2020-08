Marée noire à l’Île Maurice : les habitants se mobilisent

Des eaux cristallines transformées en boues opaques, des kilomètres de plage souillés à la pointe sud-est. Comme posé sur l’horizon, le vraquier Wakashio échoué depuis le 25 juillet, a déjà perdu plus de 1 000 tonnes d’hydrocarbures. Sur la plage de Mahébourg, les habitants s’activent. Des milliers de mauriciens mobilisés et qui réalisent avec les moyens du bord des boudins anti-pollution à partir de bouteilles plastiques et de cordes de chanvre.

Des bateaux de particuliers mis à disposition

"Ces boudins-là sont pris par des bateaux volontaires, les bateliers de Mahébourg, les plaisanciers de Mahébourg ont mis à disposition leurs bateaux", raconte Daveena Aubeeluck-Bauluck du club de plongée de Mahébourg. "Nous sommes très touchés par ce problème, et en tant que jeunes, c’est notre priorité principale pour protéger notre lagon", témoigne cet étudiant.





