Marée noire à l'île Maurice : le bateau échoué se scinde en deux

Dévoré par les marées, le géant d'acier se disloque morceau par morceau. Sous la force des eaux, le navire japonais, échoué depuis trois semaines près des côtes de l'île Maurice est sur le point de céder. Il n'est déjà plus qu'une épave. Toute l'ile a vécu une course contre la montre. Il fallait vider les cuves et empêcher le fioul de se propager.

1 000 tonnes de fioul déversées dans l'océan

Le flanc du bateau présente de larges fissures de plusieurs dizaines de mètres. Près de 1 000 tonnes se sont déversées dans l'océan, provoquant une marée noire sur les côtes. Le reste des réservoirs a été totalement pompé. Un sauvetage qui reste sous surveillance. Dimanche 16 août, le ministre français des Outre-mer se rendra sur place afin d'aider le gouvernement mauricien à lutter contre cette pollution.

