Ile Maurice : des habitants se mobilisent pour protéger la côte face à la menace de marée noire

Circonscrire avant qu'il ne soit trop tard. Des milliers de personnes se sont réunies, dimanche 9 août, sur la côte sud-est de l'île Maurice pour protéger leur côte face à la marée noire qui menace de s'écouler des réservoirs du vraquier Wakashio. Des centaines de volontaires s'efforcent de tresser des barrages flottants en chanvre et en tissu afin de circonscrire la nappe de carburant. D'autres, couverts de carburant et d'huile, portant masques et gants de caoutchouc, tentent de ramasser dans des seaux les produits échappés du navire.

Environ 1 000 des 4 000 tonnes de carburant contenus dans les réservoirs du Wakashio se sont déjà déversés en mer, a indiqué à la presse le vice-président de la Mitsui OSK Lines, qui opérait le navire. Le cargo était par ailleurs vide, le carburant en question étant destiné à la propre consommation du navire. Le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth, qui a déclaré un "état d'urgence environnemental", a convoqué une réunion de crise des autorités concernées.

Floating #booms are used as barriers to contain the #Wakashio #oilspill in #Mauritius #IleMaurice

In BlueBay, Pointed'Esny, Mahebourg area

Booms are made of nylon mesh filled with #sugarcane straws all hand-stitched by #Mauritian volunteers

Empty #plastic bottles used as buoys pic.twitter.com/1WfVk1tNja