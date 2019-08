VIDEO. L'association Les Ailes du Petit Prince fait voler de petits enfants handicapés dans l'esprit de Saint-Exupéry

Il y a cent ans, la mythique ligne aérienne de la compagnie Latécoère reliait pour la première fois la France à l’Amérique latine. Depuis, certains de ses pilotes sont entrés dans la légende : Henri Guillaumet, Jean Mermoz ou Antoine de Saint-Exupéry, qui a écrit dans Pilote de guerre "D’où suis-je ? Je suis de mon enfance. Je suis de mon enfance comme d’un pays."

Cette ligne a donné son nom au Raid Latécoère-Aéropostale qui relie Toulouse à Dakar. Des passionnés d'aéronautique ont décollé cette année de la "Ville rose" à bord de soixante avions pour célébrer cet événement. L’association Les Ailes du Petit Prince, qui fait voler des enfants handicapés en France, embarquent pour la première fois des petits lors d'une étape marocaine, avant de rallier Saint-Louis du Sénégal.

"L’instant magique du vol"

"Donnons-leur, ensemble, l’opportunité de découvrir notre amour du vol, de sa liberté et de l’évasion qu’il procure… Offrons-leur ces joies et ces émotions qui contribuent, pendant l’instant magique du vol, à oublier le quotidien", lit-on sur le site de l’association. Ce jour-là, le petit Youssef manifeste joyeusement ce qu’il ressent entre le ciel et la terre, à portée de main des nuages. Son pilote dans l'avion n’est autre que Hervé de Saint-Exupéry, lieutenant-colonel dans l'armée de l’air.

"Youssef, tu es le Petit Prince aujourd’hui. Tu voles au-dessus de Marrakech. Quel bonheur !" lui dit l’arrière-petit-neveu de l’auteur de Courrier sud, Vol de nuit, Terre des hommes… Un membre de l’association explique de son côté la démarche : "On est dans cet esprit où on essaie de donner du bonheur et de la joie partagée sans frontières entre des enfants valides, handicapés, autistes ou autres… On brise ces barrières. C’est totalement dans l’esprit du Petit Prince."