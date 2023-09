VIDEO. Séisme au Maroc : "Personne ne vient pour nous aider", déplore un rescapé vivant à 30 kilomètres de Marrakech

Tahannaout, petite ville de la province d'al-Haouz, a été durement touchée par le tremblement de terre.

"On a vécu l'horreur." Rachid, un habitant de Tahannaout, a senti la terre trembler pendant "plus de 25 secondes" lors du séisme meurtrier qui a frappé le Maroc, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. La secousse a fait plus de 2 000 morts, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur marocain. "Je me suis réveillé avec le tremblement de terre. L'électricité était coupée, on était dans le noir, raconte Rachid. On attendait que le toit nous tombe dessus."

Ce rescapé a passé la nuit du séisme dehors, avec sa famille. "On n'a rien pris, on n'a même pas pris de draps, rien du tout, témoigne-t-il. Et hier [samedi soir], on a dormi dans la forêt avec ma famille parce qu'on n'a pas trouvé de place ici." Il n'y a "aucun soutien" des autorités, dénonce ce survivant. "Personne ne vient pour nous aider. Je me sens abandonné."